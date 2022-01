Hengelose nep-cateraar is meesteroplichter Johan S., politie hoopt op snelle aanhouding

ALMELO/HENGELO - De nepcateraar uit Hengelo is in werkelijkheid beroepsoplichter Johan S.. Hij heeft in de afgelopen weken tientallen mensen in Twente gedupeerd.

Quote Deze man heeft er echt een beroep van gemaakt om mensen op te lichten Woordvoerster politie Hij zou hen geen ‘stressvrije kerst’ hebben bezorgd, maar kreeg wel betaald. Ook haalde hij bij leveranciers spullen op die hij niet afrekende, zo luiden de verwijten. S. heeft als oplichter een lange historie, in Twente en daarbuiten.



De politie is naar S. op zoek en roept mensen die weten waar hij is op om 112 te bellen. „Hij is op dit moment bij ons van de radar en we willen hem heel graag zo snel mogelijk aanhouden”, vertelt een woordvoerster van de politie. Ook roept ze mensen die door S. gedupeerd zijn op om aangifte te doen.

„Deze man heeft er echt een beroep van gemaakt om mensen op te lichten. We willen voorkomen dat hij meer slachtoffers maakt. Het is een oplichter pur sang.”

Oude bekende

Het aantal bekende slachtoffers van deze nepondernemer in Hengelo staat op ruim twintig. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Twee gedupeerden, één van toen en één van nu, herkennen in de man op de foto’s beroepsoplichter Johan S., die in 2008 en 2009 een spoor van ellende naliet in Twente.

Het balletje kwam aan het rollen door een Facebookbericht van Westerhuis Verhuur Twente in Almelo, deze week. Eigenaar Jaap Besteman mist naar eigen zeggen nog voor 20.000 tot 25.000 euro aan materialen, gehuurd door een man die zich voordeed als eigenaar van catering- en eventsbedrijf JBRI in Hengelo. Ook deze site is slachtoffer geworden van S. In een online-advertentie op Tubantia.nl belooft JBRI ‘een stressvrije kerst’ aan mensen die een kerstdiner bestellen. Die en andere advertenties zijn nooit betaald, een strop van 12.000 euro.

Toen Besteman de gehuurde spullen na een tijdje nog niet terug had, ging hij zelf naar Hengelo. De helft van zijn spullen was foetsie, de eigenaar met de noorderzon vertrokken. Reden voor Besteman recente foto’s van de huurder, die hij via via had verkregen, online te zetten. Het leidde tot een stortvloed aan reacties. Er zijn veel meer mensen die nog materialen of geld zeggen te krijgen van de man, die zich ‘John’ of ‘John Bax’ noemt.

‘Dat is hem!’

Thuis in Enter had Ben Geels van verhuurbedrijf BenSan het Facebookbericht en de twee foto’s wel gezien. Hij sloeg er niet op aan. Maar toen hij ’s avonds nog eens beter keek en zijn vingers op de plek van de wenkbrauwen legde zodat het (kalende) hoofd van de vermoedelijke oplichter niet zichtbaar was maar alleen diens gezicht, schrok hij zich een hoedje. „Dat is Johan! Zo ken ik hem tenminste. Ja, honderd punten. Dat is hem.”