Hengelose Oelerweg mag geen kwetsbare buurt worden voor drugscriminaliteit, sluiting pand terecht

MET VIDEO Bertie is eindelijk klaar met film Denekamp in oorlogs­tijd deel 2: ‘Moet de jeugd ook aanspreken’

Maar liefst negen jaar heeft Bertie Borggreve gedaan over zijn film ‘Denekamp in oorlogstijd deel 2’. Zondag is de première van zijn filmdocumentaire, waarin vier regionale verhalen uit de oorlog centraal staan.