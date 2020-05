Hengelose onderneemster maakt megawinsten met zorg voor ex-gedetineerden

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de eenmanszaak Onze Jongeren sinds 2016 elk jaar fors plust, de laatste drie jaar rond de 60 procent. Zo was de winst over 2019 ruim 314.000 euro op een omzet van 531.000 euro. In de reguliere zorg zijn dat winstpercentages die alle alarmbellen doen afgaan, omdat het betekent dat een groot deel van het beschikbare zorggeld niet aan zorg wordt besteed, maar in de zakken van een ondernemer verdwijnt. Bij Onze Jongeren deed directrice Fera Çapar in 2019 voor ruim 275.000 euro privéopnames uit haar bedrijf. Het jaar daarvoor was dat ruim 120.000 euro.