Hengelose Sinterklaas Peter doet het nog één keer, maar dan is het voorbij: ‘Ik vond het leuk om de kindervriend uit te hangen’

column Rondom de Hengelose kwestie Beernink heerst de angstcul­tuur: ‘Komt mijn naam in de krant dan?’

HENGELO - Stel er speelt een delicate kwestie in de stad die breed is uitgemeten in de pers en je wilt de mening van burgers horen. Je stelt je voor als journalist van De Twentsche Courant Tubantia. Je vraagt aan voorbijgangers op straat of zij de kwestie kennen. En wat zij ervan vinden.

30 juli