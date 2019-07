Hengelose stalker stuurt bos met 50 rozen vanachter de tralies

Bewoners afgebrande flat Hengelo dienen klacht in bij eigenaar

8:47 HENGELO - De brand in de Jan Wiegersflat in Hengelo had heel anders kunnen aflopen als bewoners elkaar niet wakker hadden geschreeuwd. Dat schrijven de huurders in een brief aan ACM Vastgoed. Ze dienen een klacht in bij het bedrijf omdat rookmelders niet of te laat afgaan. Ze verwachten actie van de eigenaar.