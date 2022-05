Hengelose uitbater Daniëlle is pislink: ‘Kleine ondernemer wordt gezien als openbaar toilet’

Nieuwsupdate Te druk en het helpt toch niet. Gelukkig hebben we ‘kroonju­weel’ Rian uit Hertme. Die doet het gewoon

BORNE - Mensen die andere mensen helpen. De een krijgt er een lintje voor. De ander een juweel. Over een derde zullen we nooit iets horen of zien. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Voor wie deze week dit ‘pareltje’ heeft gemist of er niet genoeg van kan krijgen: Rian uit Hertme.

30 april