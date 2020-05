Hengelose vader Tom is boos op asbestdumper: ‘Niet goed te praten’

Tom Veldhuis is wel vaker met zijn kinderen in het speeltuintje op de kruising van de Boerhavelaan met de Resedastraat in Hengelo. Vooral voor Liz (2 jaar), de jongste van hem en zijn vrouw Stacey. „Zij vindt het leuk om van de glijbaan te gaan”, vertelt Tom, die dan een oogje in het zeil houdt. „De jongens gaan liever voetballen.”