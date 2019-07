Hengelose Valerie wil angst wegnemen bij borstkankerpatiënten

Naar de huisarts gaan, omdat er iets in de borst zit dat er niet hoort. Of uitgelicht worden na een borstonderzoek. Ieder jaar krijgen veel vrouwen het bericht ‘dat er iets niet goed is’. Uitsluitsel is er nog niet, maar ze moeten wel een traject in met vele onderzoeken. Speciaal voor die vrouwen wilde Valerie Kruidenier iets doen. „In 2012 heeft mijn moeder borstkanker gehad. Ik ben heel betrokken geweest bij het proces, ik weet wat ze heeft doorgemaakt.” Moeder Ellen Wagter (57): „Als je dat bericht krijgt, ga je toch googelen, ook al weet je dat je dat beter niet kunt doen. Je wilt gewoon weten wat er komt, mijn grootste angst was het niet weten wat er stond te gebeuren.”