Hengelose vrouw lijdt aan de ziekte van Crohn, maar UWV wijst Wajonguitkering af

‘Dorps’ Hengelo wil gigantisch groeien: ‘We bouwen te veel voor rijke populatie’

HENGELO - Ineens heeft iedereen het erover in de politiek. Hengelo moet doorgroeien van ruim 81.000 naar 100.000 inwoners. Een schaalsprong, zoals dat heet, om belangrijke voorzieningen op terrein van gezondheid, onderwijs en cultuur binnen de poorten te houden. De gedachte is dat te kleine gemeenten straks niet meer of onvoldoende meetellen.

30 november