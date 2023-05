Hengelose wethouder kan geen stadsstrand regelen, dat moet de horeca zelf maar doen

Marco Leus bouwde aan een waar kappersmu­se­um in Borne: Droogkap­pen als ‘martel­werk­tui­gen’

Maar weinigen weten van het kappersmuseum af. Maar het is er wel, op de zolder van een loods in Borne. Duizenden kappersbenodigdheden zijn hier door de Hengelose kapper Marco Leus bij elkaar gebracht. „Ik ben altijd op zoek naar nieuwe spullen. Dat blijft nog wel even zo.”