Hengevelde haalt grote namen binnen: Suzan & Freek en Maan treden op tijdens Zomerfeesten

HENGEVELDE - De Zomerfeesten in Hengevelde braken vorig jaar alle records, qua omzet en aantal bezoekers. De kans is groot dat dat dit jaar weer gebeurt: de organisatie heeft grote namen vastgelegd.

De programmering voor 2023 is bekend: Antoon, Maan, Claude en Suzan & Freek treden op 17 juni op in Hengevelde. Het zijn volgens voorzitter Kasper Put artiesten die bovenin de hitlijsten meedoen, zoals Claude met zijn hit ‘Ladada’ en Maan met de Goldband en ‘Stiekem’. „Maar we hebben ook voor liefhebbers van rock- of partymuziek geweldige artiesten. Het wordt weer een mooi feestje.”

Top van Nederland

Met deze artiesten mikt de organisatie op een wat jonger publiek. „Maar er zijn gewoon veel mensen die dit duidelijk waarderen. Het is op dit moment de top van Nederland”, zegt Put. De dj's die naar Hengevelde komen, staan 's avonds op het grote buitenpodium. Het gaat om Chris Deluxe, Darris, ROB Gasd’rop & Altijd Larstig en FeestDJRuud, die laatste sluit de avond af.

Hits van Springsteen

Naast het podium staat de grote feesttent, waar onder meer The Bruceband speelt. Put: „Hier komen liefhebbers van The Boss goed aan hun trekken. Zij brengen de hits van Springsteen tot in perfectie. In de tent sluiten de Coronas feestelijk af.” In de Piratentent treden De Paloma's op.

Het feest duurt in totaal 6 dagen en concentreert zich in het tweede en derde weekend van juni. In het eerste weekend is Het Grootste Kantinefeest van Nederland.

Zaterdag 28 januari start de online kaartverkoop om 12.00 uur.