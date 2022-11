Hennepkwekerij in Hengelo komt Litouwse klusjesman duur te staan; man moet meer dan 40.000 euro aftikken

Tanya vluchtte uit Oekraïne, maar woont in Hengelo in een huis vol stress: ‘Ruzie maken, goedmaken en daarna weer ruzie’

HENGELO - „We maken elke dag ruzie. Dan maken we het weer goed en de volgende dag is er weer ruzie.” Zo omschrijft Tanya de stressvolle situatie in haar huis in Hengelo, nu ze daar al acht maanden onderdak biedt aan vier Oekraïners. En dat zijn nog naaste familieleden ook.

1 november