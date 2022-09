Hennepkwekerij in Hengelo opgerold

De politie is de kwekerij op het spoor gekomen door een tip. Volgens de politie was het aantal planten in het pand teveel voor een woning. In de hal zijn twee kweekruimtes aangetroffen. In een ruimte stonden 1033 hennepplanten, die bijna oogstrijp waren. Een ruimte was ingericht als kwekerij, hier stonden 543 planten. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen. Stroom en water werden illegaal afgetapt. Bij het loskoppelen van de elektriciteit moest korte tijd een heel blok woningen worden afgesloten van het net. Er is - nog - niemand aangehouden. „We zijn nog volop bezig met het onderzoek”, aldus een woordvoerder van de politie.