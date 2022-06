‘Henneppand Vuurdoornplein Hengelo terecht gesloten’

Eindelijk een eigen huis voor IVN Hengelo, plan Natuurcen­trum past bij groeispurt in Weusthag­park

HENGELO - De plek is al omcirkeld: tussen de Heemtuin en het Beleefbos in het Weusthagpark moet het komen. Het nieuwe Natuurcentrum van IVN Hengelo, opgetrokken in de stijl van een Twentse boerderij, is dichterbij dan ooit. Zondag, tijdens de slootjesdag in de Heemtuin, wordt het nieuwbouwplan gepresenteerd en wordt geld ingezameld voor het centrum.

10 juni