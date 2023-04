Henri Nijenhuis mag zich nu ‘Ridder’ noemen, en ook deze zeven Oldenzalers kregen een lintje

De ‘oudjes’ doen het goed bij lintjesre­gen in Borne

Geen ridders dit jaar in Borne. Wel werden acht dorpsgenoten woensdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Opvallend is dat het overgrote deel van hen al flink op leeftijd is. De oudste, Gerrie Sierink-Schippers, is negentig jaar.