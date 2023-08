Herman (68) en Lizette (61) uit Ootmarsum zijn al acht jaar aan het puzzelen

Zeker 60.000 personen en rond de 3000 stambomen, die soms zelfs teruggaan tot de 17de eeuw. Later kwam bij Steigstra en Velthuis de vraag bovendrijven: waar hebben deze personen allemaal gewoond? Het resulteerde in een grote database, allemaal te vinden via de site van Vereniging Heemkunde Ootmarsum.



„Herman is erg handig met het creëren van websites, ik vind het geweldig om naar verbanden te speuren”, vertelt Velthuis. „Je kan het zien als een grote sudokupuzzel. En het werk is nooit klaar. We kunnen hier, als we willen, tot onze dood mee bezig blijven.”