Herman Snoeijink (71) won 365 (!) etappes en kreeg de meest vreemde prijzen: ‘Twee sloffen Caballero-sigaretten en een pond paling’

Kampioenen van weleerDENEKAMP - Met 365 overwinningen staat hij op eenzame hoogte in Nederland. Herman Snoeijink (71) uit Denekamp maakte in het verleden naam als beste amateurwielrenner van het land. Hij kon zich meten met de besten en wist zelfs Hennie Kuiper vlak voor diens olympische triomf in München nog te verslaan. „ Ik was zó kwaad, zat vol adrenaline.”

Het duurde even voordat Snoeijink voor de eerste keer in aanraking kwam met het wielrennen. Net als veel andere jonge jongens ging hij eerst bij gymnastiek en vervolgens bij de plaatselijke voetbalvereniging DOS’19 (inmiddels SDC’12). Hij speelde zijn wedstrijden als keeper. „Ik was een dun mannetje en we speelden nog met leren ballen. Die werden loodzwaar als het regende, soms schoten ze me met bal en al in het doel.”

Via zijn vriend Jos Kuiper, de broer van Hennie, kwam Snoeijink in aanraking met de wielersport. Een groepje renners uit Denekamp deed destijds mee aan de Tour de Junior in Achterveld, een zesdaagse voor jeugdige renners tot vijftien jaar. Snoeijink wist: dit wil ik ook. „Maar ik mocht eerst niet van mijn ouders. Wielrennen zou niet de juiste sport voor me zijn. Na een periode van flink zeuren mocht ik mijn eerste fiets kopen.”

Ketting

Na wat kleine wedstrijden in de regio, in plaatsen als Lattrop en De Lutte, deed Snoeijink een jaar later voor het eerst mee aan de Tour de Junior. Na een periode van ‘opstarten’, begon hij in zijn derde jaar als renner op stoom te komen. Zijn goede prestaties en overwinningen vielen op. Hij kon zich bij de sponsorploeg van Ton Ketting voegen, een handelaar in luxe koperwaren uit Didam. Hier kreeg Snoeijink kleding, een fiets, trainings- en wedstrijdprogramma's en er waren premies te verdienen.

Naast de bescheiden geldprijzen, kreeg je als winnaar vaak een prijs van de sponsor van de koers. „Je kon van alles en nog wat verdienen”, vertelt Snoeijink. „In de ronde van Winterswijk kreeg ik een pakketje, dat heb ik thuis opengemaakt. Daar zat lingerie in.”