Het begon in oude houten voetbalkleedkamer, nu komt Harberink Tweewielers in andere handen

Het begon in 1957, toen Gerrit Harberink in een voormalige, opnieuw opgebouwde houten voetbalkleedkamer voor zichzelf begon. In 2023 komt Harberink Tweewielers in Denekamp voor het eerst in ‘vreemde handen’. Peter en Christiaan Wiefferink nemen de fietsenzaak in Denekamp over.