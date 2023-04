Het boek is uit beeld en dat is merkbaar

Vrij onopgemerkt is de Boekenweek afgelopen. U vraagt: was dat vorige week? Nee, en dat is het dus, de Boekenweek was tot 19 maart. Er waren tijden dat in de week erna een vrolijk persbericht in de inbox plofte. Het feest in de boekhandel was nog net geen ‘belachelijk groot succes’ geworden, maar het kwam er wel bij in de buurt.