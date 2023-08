Het favoriete woord van Gijs Groeneveld: een ode aan de beunhaas

Advocaat Carl van de Zuidas wordt kasteel­heer in Twente: ‘Het is een roeping’

Het was zijn droom om advocaat te worden, maar nu is hij kasteelheer en rentmeester. Met ingang van 1 juli hing Carl Moll zijn toga aan de wilgen om zich fulltime te wijden aan de zorg voor landgoed Weldam, het familiebezit van zijn vrouw Charlotte Gräfin zu Solms-Sonnenwalde. „We zijn niet meer dan kleine schakels in de tijd.”