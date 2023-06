Het gaat echt niet gemakkelijk worden, maar Oldenzaal maakt serieus werk van meer zonnevelden

Jonge verdachte van doodschie­ten Musa Ata uit Hengelo betuigt opnieuw spijt, maar woorden zeggen nabestaan­den niks

Het onderzoek naar de gebeurtenissen rond de liquidatie van Musa Ata uit Hengelo op 5 juli vorig jaar is nagenoeg klaar. Dat bleek dinsdag bij een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Almelo. Er is door specialisten van de politie in Driebergen een 3D-model gemaakt dat de situatie in en rondom de auto weergeeft waarin het slachtoffer werd beschoten door Gaitano G.