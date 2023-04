Het is altijd potgrond in de ogen van de tandartsassistente

Hengelo voor Joden verboden, even stilstaan bij zwarte bladzijde uit geschiede­nis van de stad

Het grijpt haar aan. Haar door de nazi’s vermoorde familie heeft ze nooit gekend. Evelien van Gelder is van na de oorlog, ze is geboren in 1950. Dat de Joodse Evelien moest opgroeien zonder opa en oma, dat heeft ze gemist. „Juist scholen zouden de tentoonstelling Hengelo voor Joden verboden moeten bekijken.”