Het is netjes en eerlijk gegaan, dus Hengelo zet verhuizing tiny houses naar Veldwijk Zuid gewoon door

De kleine tijdelijke woningen op het Brouwerijterrein moeten daar weg vanwege woningbouw. Hengelo heeft de omgeving van de Magnoliastraat en Seringenstraat in Hengelo Zuid aangewezen als nieuwe locatie. Omwonenden verzetten zich daartegen. Raadsfractie Hengelose Burgers vroeg zelfs de verhuizing vanwege ‘oneerlijkheden’ per direct stop te zetten.

Ambtenaar met dubbele pet

Daar is volgens B en W geen sprake van. De man heeft als milieuambtenaar geen enkele rol gespeeld in de procedure. Hij zou een keer een mail hebben verzonden via het account van zijn werk, maar daar stond geen enkele inhoudelijke informatie in. Bovendien is het ontwerp voor de nieuwe plek van de tiny houses door inbreng van de omwonenden ‘aanzienlijk’ aangepast, stelt het college.