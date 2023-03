Het jawoord, politiek, cultuur en een klok die te zacht luidt: het komt samen in het Markelose Beaufort

Van welke invalsweg je het centrum van Markelo betreedt, je komt oog in oog met het markante en statige gebouw: Het Beaufort. 34 jaar van zijn leven bracht Hondelink als ambtenaar door in het gebouw, toen de gemeente Markelo het als uitvalsbasis gebruikte. „Niet in het statige pand, maar in de aanbouw erachter. Het Beaufort was de representatieve vleugel, maar het voelde toen, en nu ook nog altijd, als mijn werkplek.” Nog steeds werkt hij vanuit ‘zijn’ Beaufort. Nu als vrijwilliger bij de culturele vereniging die er huist: de Stichting Cultureel Centrum Het Beaufort.