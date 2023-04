Het onopgeloste mysterie van de man uit Hengelo die 20 jaar geleden zo ineens van de werkvloer verdween

COLUMN Wordt er nu echt zoveel geslikt en gesnoven door de jongeren in Oldenzaal en zijn 25 pilsjes op een avond dan geen probleem?

Wat is dat toch met die telkens terugkerende verhalen over het excessieve drugsgebruik in het bourgondische Oldenzaal, de schatkamer van Losser en het landelijke Dinkelland? Ze zijn net zo moeilijk uit te bannen als het hardnekkige gerucht dat Paul McCartney al in 1966 is overleden en stiekem is vervangen door een dubbelganger. Een pilletje, wat cannabis of een lijntje coke schijnen in sommige kringen net zo populair te zijn als een biertje, colaatje (in mijn geval) of een berehap speciaal mét bij Waijers.