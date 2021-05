Het rauwe, stoere Go Ahead verpulvert Helmond Sport in retroshirt met ‘Hengeloos’ logo

Airco blaast warme lucht in slaapkamer bij de buren, maar daar kan Hengelo niets aan doen

27 april HENGELO - Ze gaan, zeker in tijden van een hittegolf, als warme broodjes over de toonbank. Maar niet iedereen is even blij met een airco bij de buren. Bewoners van de Grimbergstraat in Hengelo stapten er om naar de bezwarencommissie. Daar kregen ze begrip, maar geen gelijk.