Het weer met carnaval: zaterdag paraplu nodig, zondag veel droger, maandag beste dag

Carnavalisten die dit weekeinde op pad gaan moeten rekening houden met regen. Met name zaterdag kan het flink nat worden en is een paraplu geen overbodige luxe.

Weeramateur Tonny Morsink houdt nadrukkelijk een slag om de arm, maar: „Ik ben een optimistisch mens, en dan zie ik dat het de komende dagen uitgesproken zacht is en dat de meeste regen valt in de donkere uurtjes. Maar feestvierders moeten toch rekening houden met regen, met name zaterdag.”

Niet schrikken

Wie zaterdagmorgen wakker wordt moet niet schrikken. „'s Nachts en in de ochtend kan het flink regenen”, verwacht Morsink. „Wel is het zo dat die regen in de loop van de dag afneemt. We moeten geluk hebben maar het kan zo zijn dat het 's middags tijdens de optochten in de regio meevalt met de regen of dat het zelfs droog is. Maar nogmaals, dat is echt een kwestie van geluk.”

Koud is het niet met temperaturen van ruim boven de 10 graden. „Maar met een stevig windje en regen kan het wel koud aanvoelen”, waarschuwt de Lutterse weerman.

Wind gedraaid

Voor zondag als de grote Twente Carnavalsoptocht door Oldenzaal trekt is de kans op droge perioden veel groter. „Garanderen kan ik het niet, maar de kans is aanzienlijk dat het zondagmiddag droog blijft. Wel voelt het dan kouder aan omdat de wind iets is gedraaid.”

De maandag en dinsdag lijken vooralsnog de beste dagen. „Dan is het waarschijnlijk droog en ook de temperatuur is aan de hoge kant. Ik denk dat het dan prima toeven is langs de kant.”

Grote afwezige tijdens het carnavalsweekeinde is de zon. „Die laat zich niet of nauwelijks zien”, meldt Morsink tenslotte nog. „De carnavalsvierders zullen zichzelf van de zonnige kant moeten laten zien, de zon doet dat niet.”

