Het werd run-bike-runwinnaar Koen Wiggers tijdens het fietsen even zwart voor de ogen: ‘Oei, dacht ik na de eerste loopafstand’

Vijf vragen Echte clubliefde: Sven voetbalt twintig jaar in het eerste van BVV Borne

Hij was vijftien toen hij in het eerste van BVV Borne kwam. Zelden zat hij op de bank. Tot hij afgelopen seizoen niet meer twee keer in de week kon trainen. Hij leverde eerst zijn aanvoerdersband in en speelde vrijdag, op 36-jarige leeftijd, zijn afscheidswedstrijd.