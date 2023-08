Het winkelcentrum in Hengelo dat zijn belofte nooit heeft waar kunnen maken

‘Voodoo woman’ en huisschil­der Liesbeth best bewaarde muzikale geheim van Mekkel­horst

Overdag staat ze op een ladder of trapje en verdient ze de kost als huisschilder. Maar ’s avonds is zangeres Liesbeth Hofste uit Beuningen frontvrouw van de bluesformatie Voodoo Woman. Hoog tijd voor een kennismaking met het best bewaarde geheim van Mekkelhorst.