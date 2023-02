Het wondere leven van een bevlogen Twentse miljonair die berooid en alleen sterft tussen de rommel

Turkse en Sy­risch-orthodoxe gemeen­schap­pen in Rijs­sen-Hol­ten slaan handen ineen voor slachtof­fers aardbeving

RIJSSEN - In zowel Rijssen als Holten is er een inzamellocatie ingericht voor hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Er kunnen spullen worden ingebracht in een bedrijfspand aan de Keizersweg 62 in Holten, en in de gymzaal aan de Graaf Adolfstraat 1 in Rijssen.

10 februari