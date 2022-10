Hierdoor gaan Hengeloërs volgend jaar meer betalen voor het verwerken van hun afval

MET VIDEO Wat een 'tweede­hands­je' oplevert via tweede­hands­zaak Appel & Ei in Hengelo

HENGELO - In de kast hangt al maanden een leren jack dat zelden het daglicht zag. Het belandt in een boodschappentas, op weg naar de nieuwe vestiging van kledingketen Appel & Ei in Hengelo. Daar waar ‘tweedehands als nieuw’ booming business is. Wat levert een tweedehandsje anno 2022 op? Wij nemen de proef op de som.

11:27