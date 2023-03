Hij is CDA’er in hart en nieren, maar ditmaal stemt oud-raadslid Rudi uit Bentelo op BBB: ‘Dit is mijn proteststem’

Deze bedragen willen gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland beschik­baar stellen voor IJsbaan Twente

De IJsbaan Twente in Enschede krijgt financiële ondersteuning van drie van de vier gemeenten in Noordoost-Twente. Dinkelland stelt, mocht het voorstel door de raad komen, een eenmalig bedrag van 26.594 euro beschikbaar. Ook in Oldenzaal en Losser zitten plannen voor financiële ondersteuning in de pijpleiding.