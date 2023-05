Hockey: vrouwen Bully degraderen na verlies tegen Helmond, mannen Almelo klimmen op de ranglijst

Met foto's Even afstoffen en vooruit, na zes jaar het viaduct in Azelo weer af

Als je bewaart, heb je wat. Zoals een zeepkist. Beetje stof afvegen en hij kon nog prima mee, zo bleek zondagmiddag tijdens de zeepkistenrace in Azelo. Deelnemers doen er goed aan hun karretje nog even wat langer te bewaren. Want volgend jaar is er zeker weer een race.