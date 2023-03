Hoe de ervaren slaapspecialist Peter Seiger de nieuwe energieke nachtburgemeester werd van Oldenzaal

De opvolger van Toon Brummelhuis, eerste nachtburgemeester van de Boeskoolstad, had zichzelf helemaal niet aangemeld bij de stichting die verantwoordelijk is voor deze uitverkiezing. Het initiatief daarvoor kwam van de vriendenclub (zeven stelletjes), waarvan Peter en zijn vrouw ook deel uitmaken. Bij Seigers kameraden leefde de vrees dat hun vriend in een zwart gat zou vallen. Vanwege zijn leeftijd (61) was hij gestopt met zijn werk voor de Kadolstermennekes en na bijna dertig jaar is hij ook geen voorzitter meer van Tapkloas.