‘Hoe dom kun je zijn om liquidaties te bestellen of drugshandel te bespreken via de telefoon?’

PodcastEen grote politie-inval bij MRT in Enschede vorige week was onderdeel van een landelijk onderzoek. Een groot onderzoek waar door de politie maanden aan is gewerkt. De politie kraakte cryptocommunicatiedienst Exclu en kon maanden meelezen in de communicatie van criminelen.

Het is volgens Erwin Waanders, misdaadjournalist bij Tubantia, naïef om te denken dat die communicatie altijd versleuteld is. „Vroeger gingen criminelen aan de wandel om ervoor te zorgen dat ze niet werden afgeluisterd", vertelt Erwin. „Hoe dom kun je zijn om liquidaties te bestellen en over drugshandel te spreken via zulke apps, terwijl je weet dat politie in binnen- en buitenland in staat zijn die berichtendiensten te kraken?”

Naast de grote inval, bleek het kraken van Exclu ook een rol te spelen in een andere zaak in Twente. Het gaat om een woningoverval in Enschede aan de Seizoensweg in december van 2021. Eén van de verdachten, Van R., communiceerde daarover via Exclu. Dat werd vlak voor het begin van een voorbereidende zitting van een andere verdachte in de zaak, Jeffrey van der V., duidelijk.

En dan was er ook nog de uitspraak in de zaak tegen Humphrey W.. Hij bracht in januari van vorig jaar zijn buurman Jarell Reinders in Almelo om het leven. De rechtbank legde hem tbs met dwangverpleging op, terwijl in de eis van het Openbaar Ministerie ook een celstraf stond. Die kwam er dus niet. Daarmee toont de zaak gelijkenissen met die van kruisboogschutter Kenzo K., die in plaats van de celstraf ook tbs met dwangverpleging kreeg.