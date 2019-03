Hoe een Asado-grill van de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo bij topkok Jonnie Boer belandde

Hengelo zakt op de zwarte lijst: schuld wordt lager

14 maart HENGELO - Hengelo zal binnenkort niet meer de ranglijst aanvoeren van gemeenten met de hoogste schuld per inwoner. Jarenlang stond de gemeente hiermee in de aandacht. Dat had onder meer te maken met twee geldleningen ter waarde van 20 miljoen euro die waren afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).