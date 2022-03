Hoe goed scoort Hengelo? Dit vinden de inwoners belangrijk: ‘Het is hier levensgevaarlijk’

Gelijke behande­ling voor mannen en vrouwen? Niet als het om hartproble­men gaat, vinden ze in ZGT

ALMELO - Het ene hart is het andere niet. En een vrouwenhart is geen mannenhart. De problemen zijn anders, de behandeling is anders. In de week van Internationale Vrouwendag constateert ZGT-cardioloog Loes Klieverik dat er gelukkig al een flinke stap is gemaakt in het besef dat vrouwen anders zijn. Maar er is nog heel wat ‘zendingswerk’ nodig.

