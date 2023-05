Hoe krijg je de Oldenzalers zo ver dat ze echt mee gaan praten over een ‘prikkelende visie’ op de toekomst van hun stad?

Vliegende auto’s, veel meer groen en een groei naar 60.000 inwoners. In het nieuwsbericht dat de gemeente verspreidde over het ontwikkelen van de Stadsvisie 2040, wordt benadrukt dat alles mogelijk is en dat iedereen mee mag doen. Dat was ook de boodschap die de eerste burger van Oldenzaal dinsdagavond verkondigde tijdens een bijeenkomst in Het Gelderman. Hij riep meer dan zestig organisaties en verenigingen uit de stad op na te denken over de wijze waarop zij vinden dat hun stad zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen.