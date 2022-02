Hoe Leon (21) uit Hengelo wordt geschept op de gevaarlijkste overweg van Nederland: ‘Dit was zó onnodig, het is wranger dan wrang’

En weer sluit een begrip in Hengelo de deuren: Morsink stopt

HENGELO - Alleen de naam noemen was genoeg. In de categorie Broekhuis, Tasche, Wagenaar. Nog een keer uitverkoop en dan is het, na 75 jaar, over met Morsink. Eigenaren Francis en Erik Morssink stoppen, bij gebrek aan opvolging, met hun winkel in ‘sfeervol tafelen’ .

7 februari