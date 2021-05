Hoe neem je afscheid van de ‘liefde van je leven’? Hengelose Chantal over haar paard Fellow (34)

VIDEO Twentena­ren over proefrei­zen: ‘Wie checkt thuisqua­ran­tai­ne na afloop? Komt geen boa aan huis’

22 april Massaal schreven vakantieliefhebbers zich deze week in voor de tweede proefreis van de reisbranche. Op 1 mei vertrekt het vliegtuig naar Gran Canaria. Daar is het zon, zee en strand, maar óók sneltesten, vragenlijsten en regels. Een acceptabele bijkomstigheid of peinzen we er niet over? Hoe kijken we aan tegen zulke proefreizen? Aileen Slot peilt de stemming in Hengelo.