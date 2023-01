Hoe weer je ongedierte uit huis? Bedenk dat een muis al door een gaatje van 5 millimeter naar binnen ‘piept’

met video Auto raakt van weg en belandt in sloot bij Zenderen, bestuurder gewond

ZENDEREN - Een automobilist is vrijdag aan het begin van de avond gewond geraakt na een ongeluk op de N743 bij Zenderen. De man is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst, waarna zijn auto in de sloot is terecht gekomen.

6 januari