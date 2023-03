Hof van Twente negeert onafhankelijk advies en trekt dwangsom tegen oud-wethouder in

Een opmerkelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders in het conflict tussen Berend Jan Bussink en een aantal omwonenden. De gemeente had Bussink een last onder dwangsom opgelegd, omdat in zijn panden aan de Dijkerhoekweg onder meer een motorhandel was gevestigd. Ook was er een opslag van bouwmaterialen. En daar was geen vergunning voor.