Hoge energieprijzen ten spijt, in Hengelo stoken ze buiten de kachel: ‘Eigenlijk kan het niet’

Opvallend veel fietsen gestolen bij winkelcen­trum Hasseler Es, vooral e-bike is in trek

HENGELO - Wijkagenten in de Hasseler Es waarschuwen voor fietsendieven die actief zijn. Vooral bij het winkelcentrum en Kulturhus Hasselo worden regelmatig tweewielers weggehaald. Wat het meeste in trek is bij de dieven? De e-bike!

18 oktober