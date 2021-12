Hondje Sara van Hengeloër Herman (71) na drie dagen levend teruggevonden: ‘Ben heel blij’

HENGELO - Hondje Sara, het 8-jarige beestje dat dinsdag in blinde paniek wegrende nadat ze volgens eigenaar Herman Nanninga in de keel was gegrepen door de hond van de buren, is levend teruggevonden. Drie jonge vrouwen spotten het dier en reden Sara klem, waarna de 71-jarige Herman zijn geliefde huisdier weer in de armen kon sluiten.

„Sara was zo blij als wat!”, zegt een al even vrolijke Herman. „Ja, ook ik ben heel blij.” Hij vertelt dat ‘drie meisjes in een auto’ zijn hond hebben gevonden. „In de buurt van de Breemarsweg en de Esrein”, zo weet hij te vertellen. Niet ver van zijn huis in de Stephensonstraat. „Sara was bijna onder hun auto gekomen.”

Vervolgens deden ze iets waar Herman hen eeuwig dankbaar voor is. „Ze hebben Sara klemgereden en de Dierenambulance gebeld.” Even later konden baasje en hond worden herenigd.

Sinds februari in huis

Herman, sinds elf jaar weduwnaar, heeft Sara sinds februari in huis. De hond is 8 en opgegroeid in Roemenië waar ze op straat zwierf. Dinsdag maakte de eigenaar met zijn hond nog een avondwandeling.

„Vlak voor de poort doe ik de riem altijd af. Dan loopt ze zelf naar huis.” Maar dit keer liep het anders af, vertelde hij eerder deze week. „Ze werd in de keel gegrepen door de hond van de buren.”

De krasse Hengeloër bedacht zich geen moment en greep de hond van de buren. De buren kwamen ondertussen toegesneld. „Zij hadden een bekkenklem. Daarmee verslappen de spieren van de hond.” Zijn eigen hond kon hij niet meer pakken; die rende in blinde paniek weg.

Nooit de moed verloren

Hoewel er al drie nachten en drie dagen voorbij waren gegaan sinds Sara op de vlucht was geslagen, had Herman de moed om zijn hond terug te vinden niet opgegeven. „Mijn dochters wisten bij een bedrijf te regelen dat zij een warmtecamera mochten lenen, voor een paar uurtjes. Daarop was al eens een rode vlek oftewel een teken van leven te zien, hier in de buurt.”

Hij weet niet of de camera daadwerkelijk Sara spotte, of een ander levend wezen. Maar het gaf hem hoop. En deze vrijdag werd Sara dan echt teruggevonden. Niet door zijn dochters of een zoekteam, maar door drie jonge vrouwen in een auto.

Bloemetje

Herman is hen eeuwig dankbaar. „Ik ben alleen vergeten te vragen hoe ze heten! Ik zou ze nog graag willen bedanken. Als ze dit lezen, kunnen ze contact met mij opnemen. Want zij hebben wel een bloemetje verdiend!”

En Sara? Die lijkt nergens last van te hebben. Niet van de aanvaring met de hond van de buren en ook niet van drie nachten en dagen leven op straat. „Ze ziet er goed uit en ligt nu lekker te slapen in haar mandje.”

Volledig scherm Sara. © Marijke Koebrugge