Hongaarse eer voor Hengelose professor Vancsó

Politie in Hengelo waarschuwt voor ‘gelblas­ters’: ‘Niet te onderschei­den van echte vuurwapens’

HENGELO - Het zal je maar gebeuren: loop je nietsvermoedend over straat, word je uit het niets beschoten door iemand met een ‘gelblaster’. Het gebeurt steeds vaker, dus komt de politie in Hengelo met een waarschuwing. Het speelgoed - vooral op TikTok een hit - is namelijk niet zo onschuldig als het lijkt.

26 oktober