Hoofdkantoor Apetito verhuist van Denekamp naar Oldenzaal

Apetito is dochter van het in 1958 opgerichte Duitse moederbedrijf apetito AG en is sinds 1989 actief in Nederland. Het bedrijf levert kant-en-klare vriesverse maaltijden en maaltijdcomponenten voor zowel consumenten thuis als voor instellingen zoals kinderdagverblijven, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten.

Het Nederlandse hoofdkantoor is sinds 2008 gevestigd in Denekamp. Dat gedeelte van het bedrijf verhuist komende zomer naar Oldenzaal. Daar neemt het z’n intrek in een kantoortoren met drie verdiepingen en een eigen entree.

Quote We zitten nu in een pand dat een maatje te groot is Bas Lammertink, marketing manager

Aan de verhuizing liggen twee redenen ten grondslag, zegt marketingmanager Bas Lammertink. „De plek waar we nu zitten deelden we met Bonfait dat tot de recente verkoop ook deel uit maakte van Apetito. Nu Bonfait in andere handen is zitten wij in een pand dat een maatje te groot is.”

Pal aan de A1

In Oldenzaal krijgt het bedrijf een kantoor dat beter ‘past’. Extra voordeel daar is volgens Lammertink dat de bereikbaarheid een stuk beter is. „Bedrijventerrein Hanzepoort ligt niet alleen centraler, maar ook aan de op- en afrit van de A1. Dat is handiger voor onze klanten en ons personeel. Bovendien is de afstand tot ons hoofdkantoor in Rheine korter.”

Apetito Nederland bestaat behalve het hoofdkantoor straks in Oldenzaal, uit servicecentra in Drachten, Enschede, Sittard, Nootdorp en Veenendaal.