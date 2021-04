Hotelgast Van der Valk in Hengelo kwam om het leven door noodlottig ongeval

Personeel van het hotel werd in de nacht van 6 op 7 november opgeschrikt door de vondst van de man; medewerkers vonden hem er levenloos. Hij bleek forse hoofdwonden te hebben, waarna de politie werd gealarmeerd. Duidelijk was dat het om een niet-natuurlijke dood ging.

Sauna en jacuzzi

De Haarlemmer verbleef samen met een 27-jarige vrouw in een suite op de tweede verdieping van het hotel, die voorzien is van een sauna en een jacuzzi. Zij was ook in de kamer aanwezig toen de man gevonden werd. De vrouw is aangehouden en later weer heengezonden, maar bleef wel verdachte.