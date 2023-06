Huh? Borne houdt dik vier miljoen euro over, maar heeft geen geld voor een nieuwe sporthal

Geen geld voor drugs? Jopie B. (45) pleegt ‘gewoon’ een overval op de Albert Heijn

Als de drugs op zijn en er geen geld is om nieuwe te kopen, overvalt Jopie B. (45) gewoon de Albert Heijn in Oldenzaal. Zonder één seconde stil te staan bij de gevolgen. Gedragsdeskundigen die hem onderzochten komen tot een harde conclusie: de in Deventer geboren B. mag pas vrij komen als hij geen gevaar meer vormt voor anderen. En dat kan nog wel eens een hele tijd gaan duren.