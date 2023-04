Huidverbeteraar Jolande Bosch ziet in Borne meer jongens dan meisjes

Vijf vragen aan Nieuwe rol voor Jeroen Enkelaar bij VVV Ootmarsum-Dinkelland, na vertrek kartrekker: ‘Nieuwe voorzitter kan nooit doen wat Jos allemaal deed’

Jeroen Enkelaar is de nieuwe directeur van VVV Ootmarsum-Dinkelland. Voor velen is hij al een bekend gezicht, want hiervoor was hij als marketing-manager actief bij de VVV en was hij één van de initiators achter de Elephant Parade en Twentse Wijndagen in het kunststadje.