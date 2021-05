Huis in Hengelo in negen maand tijd 120.000,- duurder: ‘Zo bizar is het niet’

Met twee man naar een kapotte stuifzui­ger kijken? Dat gebeurt in Hengelo niet

12:24 HENGELO - Het is een voortdurend schipperen tussen wat kan en wat niet mag. Vooral dat laatste bepaalt in hoeverre Hengelo de menselijke maat kan hanteren bij bijvoorbeeld het verstrekken van een uitkering. „Met twee man controleren of de stofzuiger stuk is? Nee, dat gebeurt bij ons niet.”